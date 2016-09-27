الصحفيين تفتح باب الحجز للإسكان الاجتماعي «غير المدعم»

أعلن رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين أبو السعود محمد عن فتح باب حجز الإسكان الاجتماعي غير المدعم الذي يصل سعر الوحدة فيه إلى 185 ألف جنيه، بحد أقصي لدخل الأعزب 4 آلاف جنيه، والمتزوج 5 آلاف جنيه، وأنه سيتم فتح باب الحجز من غدا الثلاثاء وحتى 10 أكتوبر بنفس شروط وأوراق الإسكان الاجتماعي، وذلك في مدن السادس من أكتوبر وبدر والعبور، بالإضافة للمدن التي تم إعلانها من قبل الإسكان الاجتماعي المدعم على أن يتم الاستلام بعد سنة.

وأضاف أن الدكتورة رئيسة صندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد، التقت اليوم بممثلي النقابات، بحضور نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، للاتفاق على الإجراءات التفصيلية لحجز النقابات للإسكان الاجتماعي في المدن المعروضة، مع إتاحة مدن جديدة خاصة مدينتي (بدر والعبور) لأعضاء النقابات الذين يقيمون أو يعملون في القاهرة.