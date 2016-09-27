السجن لأمريكية سربت أسرار تصنيع غواصة للصين

قضت محكمة أمريكية بسجن إمرأة، من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، 21 شهرًا، بعد إدانتها بتهمة تصدير تكنولوجيا أمركية بشكل غير قانوني إلى جهة صينية مملوكة للدولة.

وأفادت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأثنين، أن المرأة حاولت تصدير تكنولوجيا تستخدم في صنع غواصات بدون ربان، حيث اعترفت أمين يو، 55 عامًا، بالتهم الموجهة لها، وفق ما نقلت “سكاى نيوز” عربية عن “رويترز”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن يو، اعترفت بمحاولة الحصول على أنظمة ومكونات تستخدم في صنع المركبات البحرية الغاطسة، بتوجيه من أشخاص في جامعة هاربين للهندسة في الصين.