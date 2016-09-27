أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«تايمز» : حصلنا على وثائق تكشف ضلوع تركيا باغتيال ناشط كردي في لندن

Google+ Print
«تايمز» : حصلنا على وثائق تكشف ضلوع تركيا باغتيال ناشط كردي في لندن «تايمز» : حصلنا على وثائق تكشف ضلوع تركيا باغتيال ناشط كردي في لندن

أرشيفية

كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة “التايمز” البريطانية، تورط عملاء أتراك في مقتل الناشط الكردي محمد كيغزيس، 33 عامًا، في أحد المقاهي في العاصمة البريطانية لندن عام 1994، وأظهرت أدلة جديدة وجود رابط بين مقتل كيغزيس، ونشاط عملاء تابعين لمنظمة الاستخبارات الوطنية التركية في المنطقة التي قتل فيها الرجل شمالي لندن، تحت غطاء محلات تجارية، كثير منها غير مرخص.

واتصلت شرطة العاصمة الأسبوع الماضي، بعائلة الضحية كيغزيس، في إطار الاستفسار مجددًا عن ملابسات مقتله، التي أثارت جدلاً كبيرًا بخصوص ما إذا كانت حادثة تصفية حساب بين تجار مخدرات في ذلك الوقت، وتشير الوثائق إلى نور الدين جوفين، 59 عامًا، وهو تاجر مخدرات وكان يرأس نادي كرة قدم تركي، باعتباره القاتل المحتمل للناشط الكردي، بناء على تعليمات من وكالة الاستخبارات التركية، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

ويأتي كشف الصحيفة عن وثائق بخصوص مقتل كيغزيس، ليضيف مزيدًا من الدلائل على أن وكالة الاستخبارات التركية تواصل تنفيذ “عمليات سوداء” في أوروبا، ففي عام 2013، قتلت بالرصاص ثلاث ناشطات، من بينهم أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العمال الكردستاني، وذلك في مركز المعلومات الكردي في العاصمة الفرنسية باريس.

ويعتزم المعارض التركي نافذ بوستانسي، رفع دعوى قضائية على التركية أمام القضاء البريطانية، بخصوص محاولة اغتياله شرقي لندن، بعد نحو شهر فقط من مقتل كيغزيس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل