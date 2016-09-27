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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 27-9-2016

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 27-9-2016 أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 27-9-2016

تشهد الأسواق المصرية ومحلات الصاغة حالة من الإستقرار في سعر المعدن الأصفر في بداية تعاملات صباح اليوم على الرغم من حالة الإرتباك والترقب التي تحيط بالمتعاملين ومنذ أسابيع سجلت الذهب في تراجع ملحوظ في بعد الإرتفاع الجنوني الذي طرأ عليه في الفترة السابقة خاصتا مع بداية عام 2016 وذلك تزامنا مع إرتفاع الامريكي مقابل الجنية المصري بشكل جنوني.

وذلك بسبب تحكم الدولارفي العديد من المناحي والمتطلبات الحياتية اليومية  حيث يرى خبراء أن الإرتفاع الجنوني في الذهب والدولار يعد حدث تاريخي لم تتعرض له مصر علي مر العصور حيث تواجه المصرية أزمة إقتصادية تسببت في إرتفاع الأسعار على المواطنين والخدمات العامة وتسعى الحكومة بشتى الطرق الى حل الأزمة وعلى الجانب الأخر يعاني أصحاب محلات الصاغة من حالة الركود في البيع والشراء.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 27-9-2016 بمحلات الصاغة والأسواق

    سجل سعر الذهب عيار 24 ——– 535 جنيها.
    سجل سعر “أونصة” الذهب الأوقية —– 16634 جنيها.
    سجل سعر الجنيه الذهب —————– 3744 جنيها.
    سجل سعر كليو الذهب —————– 534857 جنيها.
    سجل سعر الذهب عيار 12 —————-267 جنيها.
    سجل سعر الذهب عيار 14 —————-312 جنيها.
    سجل سعر الذهب عيار 18 ————– 401 جنيها.
    سجل سعر الذهب عيار 21 ———— 462 جنيها.
    سجل سعر الذهب عيار 22 ————–490 جنيها.

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