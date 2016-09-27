تشهد الأسواق المصرية ومحلات الصاغة حالة من الإستقرار في سعر المعدن الأصفر في بداية تعاملات صباح اليوم على الرغم من حالة الإرتباك والترقب التي تحيط بالمتعاملين ومنذ أسابيع سجلت أسعار الذهب في مصر تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد الإرتفاع الجنوني الذي طرأ عليه في الفترة السابقة خاصتا مع بداية عام 2016 وذلك تزامنا مع إرتفاع سعر الدولار الامريكي مقابل الجنية المصري بشكل جنوني.

وذلك بسبب تحكم الدولارفي العديد من المناحي والمتطلبات الحياتية اليومية حيث يرى خبراء أن الإرتفاع الجنوني في الذهب والدولار يعد حدث تاريخي لم تتعرض له مصر علي مر العصور حيث تواجه الحكومة المصرية أزمة إقتصادية تسببت في إرتفاع الأسعار على المواطنين والخدمات العامة وتسعى الحكومة بشتى الطرق الى حل الأزمة وعلى الجانب الأخر يعاني أصحاب محلات الصاغة من حالة الركود في البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 27-9-2016 بمحلات الصاغة والأسواق

سجل سعر الذهب عيار 24 ——– 535 جنيها.

سجل سعر “أونصة” الذهب الأوقية —– 16634 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب —————– 3744 جنيها.

سجل سعر كليو الذهب —————– 534857 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 12 —————-267 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 14 —————-312 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18 ————– 401 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 21 ———— 462 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 22 ————–490 جنيها.

شبكةعيونالإخبارية

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