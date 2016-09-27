سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27/9/2016 في السوق السوداء والعملة الخضراء ترتفع مجددا

سعر الدولار اليوم، حيث ارتفاع العملة الخضراء في السوق الموازي ما زال هو السائد في تداول العملات في مصر، ومع قيام الحكومة باغلاق معظم شركات الصرافة، كشرت السوق الموازية عن أنيابها، وأعلنت الارتفاع التدريجي، حيث ترتفع العملة الخضراء تقريبا كل يومين أو ثلاثة دون رقيب، مع حالة من الامتناع عن الشراء والبيع طمعا في مكاسب جديدة.

على جانب آخر ما زالت البورصة المصرية تواصل خسائرها المتتالية، حيث تراجعات المعاملات بمعدل 5.5 مليار جنيه، وأكدت تقارير أن مؤشرات السوق الرئيسية قد انخفضت، وذلك بشكل جماعي مع هبوط للمؤشرات الثانوية أيضا في سابقة خطيرة، تهدد بانهيار الاقتصاد المصري، ما لم تتخذ الحكومة خطوات إيجابية لحل أزمة سعر الدولار في الأسواق.

وقال خبير أسواق المال، أنه يجب جذب الاستثمارات من الخارج، وليس الحد من الاستيراد أمو منع خروج الدولار، وأضف أن خروج العديد من الشركات من البورصة أدى إلى انهيار سوق المال، وأضاف أن سوق البورصة هو أهم وسيلة لجذب الاستثمارات الغير مباشرة، حيث توجد عراقيل كبيرة على الاستثمارات المباشرة.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 27/9/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 12.65 جنيه للشراء مقابل 12.85 جنيه للبيع، بعد قرار الحكومة بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

وعن تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم، أعلن البنك المركزي عن الرقابة على الإيداعات النقدية المشكوك فيها، وسط توقعات كبيرة بإجراء خفض لقيمة الجنيه المصري قريبا، وهي شروط قرض صندوق النقد الدولي، وأن البنوك ستقوم بإبلاغ وحدة مكافحة غسيل الأموال بأسماء من يقوم بأي تحويل في حسابات لا تخصه.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

بالحديث عن تداول العملات العربية، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 3.23 للشراء مقابل 3.33 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 37 للشراء مقابل 38 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 3.20 للشراء و3.25 للبيع، والريال القطري 3.22 للشراء و3.30 للبيع، والدينار البحريني 27.35 للشراء و27.40 للبيع، والريال العماني 27 للشراء و27.10 للبيع.

ومتابعة لأسعار العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 13.75 للشراء مقابل 13.95 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 15.60 للشراء و15.80 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 10.20 للشراء و10.30 للبيع، والين الياباني بلغ 8.60 للشراء مقابل 8.70 للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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