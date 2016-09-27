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موجة من التجديد تكتسح أسبوع الموضة في باريس

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الثلاثاء 27-09-2016 02:26

انتهت ليلة البارحة فعاليات أسبوع الموضة في ميلان ويتم الآن الاستعداد لانتقالها إلى مدينة الموضة والجمال باريس، حيث تنتظرنا أجمل العروض وأكثرها سحراً وأناقة هناك.
ففي أول الأيام يستقبلنا عرص سانت لوران Saint Laurent الذي سيكون أول عرض يقدمه المصمم أنتوني فكاريلو Anthony Vaccarello بصفته مديراً إبداعياً للدار بعد أن تم تعيينه مؤخراً خليفة للمصمم السابق هادي سليمان Hedi Slimane، يتبعه في اليوم التالي عرض لانفان Lanvin الذي ستقدمه المصممة الفرنسية ذات الأصول المغربية بشرى جرار للمرة الأولى، إذ عُيِّنت مكان مصمم الدار الشهير ألبير إلباز Alber Elbaz مؤخراً, كما انضمَّت دار Dior إلى موجة التغيير الفرنسية هذا الموسم، وعيَّنت مؤخراً المديرة الإبداعية السابقة لماركة فالنتينو Valentino ماريا غارسيا كيوري Maria Grazia Chiuri، التي ستقدم أولى مجموعاتها في رابع أيام أسبوع الموضة في باريس.
كما سنكون على موعد مع عروض استثنائية لأكبر دور الأزياء الفرنسية مثل شانيل Chanel، ولويس فويتون Louis Vuitton، بالإضافة إلى مصممين عرب مثل زهير مراد، إيلي صعب، وجورج حبيقة.
ترقَّبي عزيزتي أخبار أحدث العروض في أسبوع الموضة بباريس على موقع "سيدتي نت".

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سيدتي