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جابر نصار: مجلس التأديب لم يصدر أحكاما نهائية بحق أعضاء فريق مرسى الرئاسى

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جابر نصار: مجلس التأديب لم يصدر أحكاما نهائية بحق أعضاء فريق مرسى الرئاسى جابر نصار: مجلس التأديب لم يصدر أحكاما نهائية بحق أعضاء فريق مرسى الرئاسى

>كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تطبق القانون على الجميع، مشيرا إلى أنها قامت بما يجب عليها فيما يخص إحالة أعضاء الفريق الرئاسى للرئيس المعزول محمد مرسى لمجلس التأديب.

 

 

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مجلس التأديب بمثابة محكمة داخل الجامعة، وأنه إلى الآن لم يصدر أحكاما نهائية فيما يخص هؤلاء الأساتذة، مؤكدا أن الجامعة ستتفذ كل ما يحكم به مجلس التأديب.

 

 

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تطبق القانون على الجميع دون استثناء، موضحا أن أى أستاذ يتجاوز القانون سيحال للتحقيق فورا وتتم محاسبته، مؤكدا أنه لا يحق لرئيس الجامعة التدخل فى عمل مجالس التأديب بها.

 

 

كانت إدارة جامعة القاهرة أحالت أعضاء الفريق الرئاسى للرئيس المعزول محمد مرسى إلى التحقيق ثم مجلس التأديب؛ لعملهم كمستشارين للرئيس المعزول دون إذنا من الجامعة.


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