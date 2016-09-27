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أمن الشرقية يلاحق سماسرة الهجرة غير الشرعية ويضبط أحدهم

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أمن الشرقية يلاحق سماسرة الهجرة غير الشرعية ويضبط أحدهم أمن الشرقية يلاحق سماسرة الهجرة غير الشرعية ويضبط أحدهم

>الشرقية - فتحية الديب

 شن ضباط مباحث الأموال العامة بالشرقية، برئاسة اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، وبإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، حملة مكبرة لملاحقة سماسرة الهجرة غير الشرعية.

 

وتبين من خلال الحملة، قيام كل من "شحتة أ ع" 31 سنة عاطل وشيقيقه "محمد" 36 سنة عاطل مقيمان، عزبة ماهر قرية الروضة مركز فاقوس، بتسفير الشباب لدولة إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبى بطريقة غير شرعية عبر الشواطئ المصرية.

 

وتمكن ضباط الأموال العامة، من ضبط المتهم الأول، وبتفتيش منزله، عثر على عدد "3" إقرارات تسليم إيصالات أمانة على بياض، وعدد "2"جواز سفر .. الأول باسم "يعقوب تونى زخارى جبران" والثانى باسم المتهم الأول، كما عثر على دفتر إيصالات أمانة على بياض بمبلغ "5360" جنيهاً، و"4" صور شخصية، و"2" صورة بطاقة رقم قومى باسم "يعقوب تونى زخارى جبران"و"جميل سامى رزق الله"، وتبين قيام المتهم الأول بتسفير الشباب هجرة غير شرعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7504 إدارى مركز فاقوس لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم الأول أربعة أيام وضبط وإحضار المتهم الثانى.

 

وفى سياق متصل، توصلت تحريات مباحث الأموال العامة، إلى قيام كل من "السيد م ص غ" 40 سنة ومقيم أبو شلبى مركز فاقوس "هارب" و"خالد ع م" ومقيم قرملة مركز بلبيس، وتبين أنه سافر إلى دولة إيطاليا منذ شهر، بالقيام بتسفير الشباب هجرة غير شرعية مقابل مبالغ مالية.

 

 

 

 

 

 


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