بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة 15 من أولتراس أهلاوى بتهمة التظاهر والشغب

تنظر محكمة جنح قصر النيل بعد قليل، أولى جلسات محاكمة 15 متهما من أولتراس أهلاوى بتهمة التظاهر بدون ترخيص وإثارة الشغب.

كانت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات وسط القاهرة أحالت 15 متهما من جمهور أولتراس أهلاوى للمحاكمة وإحالة 4 آخرين لمحكمة الطفل بتهم التجمهر، وقطع الطريق وإثارة الشغب ومحاولة اقتحام النادى الأهلى عنوة. باشر التحقيق مع المتهمين فريق من نيابة قصر النيل، ضم معتز زكريا وطاهر سبالة ويحيى مختار وكلاء النائب العام.

واعترف عدد من المتهمين، بأنهم توجهوا للنادى الأهلى فرع الجزيرة بعدما نشرت صفحة النادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بأن مباراة كرة اليد بين الأحمر والجزيرة، ستقام بحضور الجمهور، بينما أنكر متهمون آخرون صلتهم بالواقعة.