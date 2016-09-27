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6 مشاكل مرضية يمكن علاجها بـ"بيكربونات الصوديوم"

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6 مشاكل مرضية يمكن علاجها بـ"بيكربونات الصوديوم" 6 مشاكل مرضية يمكن علاجها بـ"بيكربونات الصوديوم"

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" العديد من الاستخدامات لبيكربونات الصوديوم بالماء، الذى يعد علاجا منزليا لبعض المشاكل المرضية، كما أنه يحتوى على خصائص مطهرة ويعمل على قتل البكتيريا والفطريات والعفن. وكما جاء فى التقرير تتضمن المشاكل المرضية الآتى:

 

1.  التهاب الحلق:

خلط قليل من بيكربونات الصوديوم فى 3 ملاعق ماء والغرغرة بها ثلاث مرات يوميا يوميا علاج فعال لالتهاب الحلق.

2.عدوى المثانة:

يمكن لبيكربونات الصوديوم مع الماء أن تساعد الجسم على التعامل مع نمو البكتيريا بشكل جيد.

3.النقرس:

إذا كانت مستويات حمض اليوريك مرتفعة فى الدم، فـ"بيكربونات الصوديوم" تساعد على انخفاض حمض اليوريك.

4.الأسنان:

الغرغرة ببيكربونات الصوديوم والماء يمكن أن تساعد فى حماية الأسنان وتستخدم أيضا فى تبييض الأسنان.

5. القرحة:

إذا واجهت ألما بسبب الأحماض فى المعدة فيمكنك خلط ملعقة من بيكربونات الصوديوم فى كوب من الماء ويشرب منه.

6.العدوى البولية:

الأشخاص الذين يعانون من التهاب المسالك البولية يمكنهم استخدام كوب من الماء يضاف إليه ملعقة من بيكربونات الصوديوم فهذا يقدم الراحة ويكون فعالا.


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