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اليوم.. "زراعة الغربية" تنظم يوم حصاد القطن

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اليوم.. "زراعة الغربية" تنظم يوم حصاد القطن اليوم.. "زراعة الغربية" تنظم يوم حصاد القطن

>الغربية – محمد عز

تنظم مديرية الزراعة بالغربية اليوم الثلاثاء، يوم حصاد محصول القطن "جنى محسن"، تحت رعاية عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وسعيد إسماعيل مدير عام الإرشاد بالغربية، وحضور محمد العطار، ممثلا عن صندوق تحسين الأقطان.

وأعلنت مديرية الزراعة تنظيم يوم الحصاد بمركز المحلة الكبرى، ناحية ميت الليت، حوض الستين، بحقل المزارع محمد محمد خلف، والمزارع محمود عبد السميع، لصنف جيزة 68.

ويشارك يوم الاحتفال بالحصاد للقطن، المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، وفرع المجلس بالغربية، ومعهد بحوث القطن.


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