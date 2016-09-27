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نادى "شيكو" يقيم دعوى لبطلان قرار "الجبلاية" بإلغاء انضمامه لاتحاد الكرة

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نادى "شيكو" يقيم دعوى لبطلان قرار "الجبلاية" بإلغاء انضمامه لاتحاد الكرة نادى "شيكو" يقيم دعوى لبطلان قرار "الجبلاية" بإلغاء انضمامه لاتحاد الكرة

>كتب حازم عادل

أقام محمد إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للخدمات الرياضية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى طالب فيها ببطلان قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعدم الموافقة على انضمام نادى شيكو لعضوية الاتحاد.

واختصمت الدعوى رقم 84352 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، وآخرين، بصفتهم، حيث قالت الدعوى إن مجلس ادارة اتحاد الكرة وافق على انضمام نادى شيكو الرياضى إلى عضوية الاتحاد كهيئات جديدة اعتبارا من الموسم 2015/2016 بعد سداد رسوم الاشتراك السنوى فى موسم 2015، وبناء على إدرج النادى بدورى القسم الرابع ضمن أندية المجموعة الأولى، خاض مباريات المجموعة وحصل على المركز الاول وصعد لدورى القسم الثالث.


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