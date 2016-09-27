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ضبط مصنع حلويات يستخدم مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

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ضبط مصنع حلويات يستخدم مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة ضبط مصنع حلويات يستخدم مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

> كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار الجشعين والقائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

وتمكنت الحملات من ضبط " ع م م " 35 سنة ، صاحب مصنع حلويات، وعثر بداخل المصنع على ( ماكينة تغليف ، ماكينة فرد كهرباء ، 7 طن سكر مذبذب ، مكسبات طعم ولون ، استيكر تغليف ، 800 كيلو حلويات مصنعة ، 3 غلايبات ) ، وتبين أن جميع المنتجات مجهولة المصدر، وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


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