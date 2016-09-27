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ضبط تشكيل عصابى بحوزته 45 تذكرة هيروين بالوراق

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ضبط تشكيل عصابى بحوزته 45 تذكرة هيروين بالوراق ضبط تشكيل عصابى بحوزته 45 تذكرة هيروين بالوراق

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهم 45 تذكرة هيروين بالوراق، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لترويجها على عملائهم، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق تفيد اتجار 4 عاطلين بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين لهم، وضبط بحوزتهم 45 تذكرة هيروين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بترويجهم المضبوطات على عملائهم، فحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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