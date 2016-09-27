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خرائط الرى: لا توجد أمطار مؤثرة على مصر حتى نهاية الشهر

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خرائط الرى: لا توجد أمطار مؤثرة على مصر حتى نهاية الشهر خرائط الرى: لا توجد أمطار مؤثرة على مصر حتى نهاية الشهر

>كتبت أسماء نصار

كشفت خرائط التنبؤ بالأمطار والتى تم إعدادها فى وزراة الموارد المائية والرى، لمصر خلال الفترة من 26سبتمبر حتى 30 من نفس الشهر عدم سقوط أمطار مؤثرة على المحافظات خلال تلك الفترة.

 

 

وأعدت وزارة الرى قاعدة بيانات ومعلومات جغرافية مجمعة تحتوى على كافة بيانات الترع والمصارف بمنطقة الدلتا من حيث الموقع والقدرة الاستيعابية والأطوال وغيرها من البيانات وكذلك مواقع محطات الرفع والبيانات الخاصة بها إضافة إلى نوعية المياه بالمنطقة .

 

 

وتضمنت القاعدة كافة البيانات المتعلقة بالقطاع التصميمى والقطاع الفعلى الحالى للترع والمصارف بمنطقة الدلتا، وذلك لاستخدامها فى بناء عدد من النماذج الرياضية لمحاكاة السيول بالمنطقة حتى يتسنى تحديد الأماكن الساخنة بكل محافظة مع توفير خصائص الطبيعة الجغرافية لكل منطقة وإضافتها إلى قاعدة البيانات ، فضلاً عن التوجيه بتضمين قاعدة البيانات لباقى محافظات الجمهورية.

 

 

واستعرض وزير الرى مع قيادات الوزارة الاثنين، جاهزية مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول بالوجه القبلى وكذلك موقف مراكز الطوارئ والمعدات اللازمة لمجابهة أخطار السيول وغرف العمليات بكل محافظة واستعراض سيناريوهات الأزمات التي تم تجربتها في بعض المحافظات مثل قنا وسوهاج وكذلك موقف الاجتماعات التنسيقية.

 

 

 

 

 


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