بالصور: كيم كردشيان تحسم موقفها من الإنتخابات الرئاسية

رداً على الشائعات التي إنتشرت في الساعات القليلة الماضية حول تأييدها المرشح الجمهوري للإنتخابات الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump، أكدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان Kim Kardashian عبر تويتر أنها سوف تدلي بصوتها في الإنتخابات الرئاسية المقبلة لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون Hillary Clinton.

ونشرت كردشيان صورة سيلفي لها مع هيلاري، كتبت تحتها: "لقد التقطت صورة شخصية معها، وأنا أحب سماع حديثها وكلامها حول الأهداف الطموحة لبلدنا". كما نشرت رسماً لهيلاري على أوراق اللعب "الكوتشينة" مع حرف "H" من الأعلى والأسفل، لتقول إن تلك هي الورقة الرابحة، وكتبت معلقة: "أنا معها".

وبهذا فقد حسمت كردشيان الجدل الذي أثير بعد أن نشرت مجلة "Wonderland" مقالاً نسبت فيه إلى كيم قولها إنها تعتذر جداً لهيلاري، كما أنها لن تصوت لترامب.

لكن عدم ظهور هذا الاقتباس المنشور في النسخة الورقية من المجلة على الموقع الإلكتروني، جعل الشائعات تقول إن كردشيان سوف تصوت على الأغلب لترامب.

وفي حين لم يصدر تصريح من محرر المقال المذكور، فقد جاءت التغريدتان الأخيرتان لتحسما المشهد بوضوح.

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