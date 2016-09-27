بالفيديو.. الأمير جورج يضع رئيس الوزراء الكندي في موقف محرج

تعرّض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو Justin Trudeau لموقف محرج سببه الأمير جورج البالغ من العمر 3 سنوات، خلال استقبال ترودو الأمير ويليام Prince William وعائلته في زيارتهم الثانية لكندا.

وفي التفاصيل أنه بعد وصول العائلة المالكة إلى كندا، يوم السبت، في زيارة رسمية تستمرّ أسبوعاً، كان ترودو في استقبالهم؛ وفي لفتة لطيفة منه، اقترب من الأمير جورج الذي كان يمسك بيد والده، وانحنى أمامه محاولاً بشتى الطرق مصافحته، إلا أن الأمير الصغير لم يتجاوب، فشهد مدرج المطار في إقليم كولومبيا البريطانية بغرب كندا لحظة محرجة للغاية، أثارت استغراب الكثيرين.

وشعر الكنديون بالصدمة لهذا الرفض الأميري، بعد أن اعتادوا رؤية رئيس وزرائهم الشاب يكسب قلوب ملايين المعجبين في شتى أنحاء العالم ويحظى بوضع نجم وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إحدى مستخدمات تويتر: "قلبي انفطر 15 مرة على ترودو في هذا"، في إشارة إلى المدة التي استغرقها الموقف، والتي استمرّت 15 ثانية.

وكان الأمير جورج قد صافح الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack obama خلال زيارة الأخير إنجلترا في أبريل/نيسان 2016، عندما سُمح للأمير بتحية الرئيس وهو يرتدي حلّة النوم قبل أن يذهب إلى الفراش.

يشار إلى أن الأمير جورج وشقيقته الأميرة شارلوت التي يبلغ عمرها عاماً واحداً موجودان في كندا لأول مرة بصحبة والديهما.