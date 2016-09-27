مايكل مورجان: المناظرة الأولى قربت ترامب من البيت الأبيض

وصف الأعلامى الدكتور مايكل مورجان، المناظرة الأولى اليوم بين المرشحان للرئاسة الأمريكية، الديمقراطية هيلارى كلينتون، والجمهورى دونالد ترامب، بأنها من أهم المحطات فى طريق ترامب للبيت الأبيض، حيث كان من الواضح تماما محاولات كلينتون المستميتة لإحراج منافسها الجمهورى والتركيز علي نقط ضعفه وسقطاته، وهو ما تنبه له ترامب ، وكان على مستوى عالى من التركيز، خاصة فى ردوده على الأسئلة بشكل مباشر دون محاولته تشويه هيلارى إلا عندما بدأت هى سياسة التراشق بالاتهامات .

وأضاف مورجان فى مداخلة لقناة النيل للأخبار، أن هيلارى كلينتون أستخدمت سلاح ذو حدين وهو كونها سياسيه محنكه فى المطبخ السياسى الامريكى، مما أدى الى إحراجها عندما سألها ترامب لماذا لم تستطيع تنفيذ كل ما قالته ووعدت به عندما كانت وزيرة للخارجية .

وأضاف مورجان أن الحوار بالرغم ما به من أتهامات وتراشقات، لكمنه يعتبر الأرقى، خاصة وأن الجميع كان يتوقع حواراً مختلفاً فى أو لمواجهة بين هيلارى وترامب.