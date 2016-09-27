ترامب: أمريكا مديونة بـ 20 تريليون دولار ومطاراتنا تشبه بلدان العالم الثالث

اتهم المرشح الجمهورى دونالد ترامب، منافستههيلارى كلينتون بتعمد تريب آلاف الرسائل عبر بريدها الإلكترونى، مضيفا:"فيما يتعلق بوضعى الضريبى، سأكشف عن ذلك" ، لافتا إلى الكثير من الأصدقاء والمبانى التى أشير إليها فى أحد التقارير لا تبلغ قيمتها الحقيقة، مقترحا منح منافسته لائحة بأسماء البنوك ودخله الكبير.

وأضاف ترامب :"نحن لدينا ديون 20 تريليون دولار وطرقنا ليست جيدة، ومطارتنا تشبه مطارات بلدان العالم الثالث، ودبى وقطر بها مطارات جيدة، ونحن أصبحنا دولة من دول العالم الثالث، ووضعنا فوضوى، وانفقنا 5 تريليون فى الشرق الأوسط، كان يمكن أن نعيد بها بناء بلادنا، وهيلارى تسببت فى ذلك، ونحتاج إلى مطارات جديدة، ومستشفيات، وكذلك طرق جديدة".