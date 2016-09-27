أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ترامب: أمريكا مديونة بـ 20 تريليون دولار ومطاراتنا تشبه بلدان العالم الثالث

Google+ Print
ترامب: أمريكا مديونة بـ 20 تريليون دولار ومطاراتنا تشبه بلدان العالم الثالث ترامب: أمريكا مديونة بـ 20 تريليون دولار ومطاراتنا تشبه بلدان العالم الثالث

>كتب عامر مصطفى

اتهم المرشح  الجمهورى دونالد ،  منافستههيلارى كلينتون  بتعمد تريب آلاف الرسائل عبر  بريدها الإلكترونى، مضيفا:"فيما يتعلق بوضعى الضريبى، سأكشف عن ذلك" ، لافتا إلى الكثير من الأصدقاء والمبانى التى أشير  إليها فى أحد التقارير لا تبلغ قيمتها الحقيقة، مقترحا منح منافسته لائحة بأسماء البنوك ودخله الكبير.

 

وأضاف ترامب :"نحن لدينا ديون 20 تريليون دولار وطرقنا ليست جيدة، ومطارتنا تشبه مطارات بلدان العالم الثالث، ودبى وقطر بها مطارات جيدة، ونحن أصبحنا دولة من دول العالم الثالث، ووضعنا فوضوى، وانفقنا 5 تريليون فى الشرق الأوسط، كان يمكن أن نعيد بها بناء بلادنا، وهيلارى تسببت فى ذلك، ونحتاج إلى مطارات جديدة، ومستشفيات، وكذلك طرق جديدة".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي