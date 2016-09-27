هيلارى كلينتون: يجب منع وصول السلاح إلى الموجودين على قوائم الارهاب

قالت المرشحة للإنتخابات الرئاسية الامريكية هيلارى كلينتون، :"علينا استعادة الثقة بين مختلف المجتمعات والشرطة"، لافتة إلى أن الشرطة يجب أن تكون على استعداد وتدريبات، وكل شخص يجب أن يحظى بالاحترام من خلال القانون، كما أنها دعت لتعديل القوانين الجنائية، ومعالجة وباء السلاح المسئول عن ذلك، مشددة على أن التفرقة العرقية أكبر تحدٍ تواجهه بلادنا".

وأضافت هيلارى:" كثير من الفرص تسعى لتوفير الدخل، ولكن علينا أن نضمن الحماية، لابد أن نوقف ما هو غير دستورى، وتوفير العمل الشرطى الجيد، والجرائم تم خفضها، لكن كان هناك بعض المشكلات، وكثير من الشباب ذوى الأصول الافريقية وقعوا فى مشاكل، ويجب أن نعالج التمييز العنصرى لدينا، وعلينا أن نخرج بخطة لامكانية الاعتقال لفترات أقصر".

وشددت على ضرورة إبعاد السلاح، وحظر وصوله إلى أيدى موجودن على قوائم الارهاب، موضحة:"التمييز المقصود ليس بالشرطة، لكنه موجود، والتقيت بمسئولى الشرطة، فكثير منهم لديه معاناة من الصحة العقلية الموجودة بالشوارع".