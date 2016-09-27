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هيلارى: روسيا تهاجم مؤسساتنا وترامب دعا بوتين لاقتحام المواقع الأمريكية

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هيلارى: روسيا تهاجم مؤسساتنا وترامب دعا بوتين لاقتحام المواقع الأمريكية هيلارى: روسيا تهاجم مؤسساتنا وترامب دعا بوتين لاقتحام المواقع الأمريكية

>كتب عامر مصطفى

قالت المرشحة للانتخابات الرئاسية الامريكية هيلارى كلينتون، إن الأمن والحرب الإلكرونية هى أكبر التحديات، كما أن أمريكا تواجه نوعين من العداء، لافتة إلى أن روسيا استخدمت هجمات إلكترونية ضد الكثير من مؤسسات أمريكا، فى الوقت الذى يشيد فيه "" بالرئيس الروسى بوتين، لكن الأخير يلعب معنا، فهو استغل القراصنة لمهاجمة معلوماتنا، وقد عرفنا أن هذا أحد اساليبهم المفضلة، والولايات المتحدة لديها القدرة على الرد، ونحن لم نقف مكتوفى الأيدى".

 

وتابعت هيلارى:" لا نريد استخدام الأدوات التى لدينا وندخل فى حرب، إلا أننا سندافع عن المواطنين، وأنا صدمت عندما دعا دونالد بوتين أن يقتحم المواقع الأمريكية، مضيفة :"99 من الموظفين الأمنيين قالوا إن دونالد لا يصلح".

 

 

 


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