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"تعليم البرلمان"تنظم زيارات ميدانية للمديريات لبحث تحديات العملية التعليمية

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"تعليم البرلمان"تنظم زيارات ميدانية للمديريات لبحث تحديات العملية التعليمية "تعليم البرلمان"تنظم زيارات ميدانية للمديريات لبحث تحديات العملية التعليمية

>كتب أحمد عرفة

قال النائب إبراهيم حجازى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن أعضاء اللجنة سيقومون خلال هذا الأسبوع بعمل زيارات لمديريات التعليم على مستوى الجمهورية للوقوف على أى أزمات تعانى منها العملية التعليمية، بجانب استقبال الشكاوى حول بداية العام الدراسى.

وأضاف عضو اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد بدء جلسات دور الانعقاد الثانى لمناقشة تلك الشكاوى، ومعالجتها، بجانب بحث وضع حلول لها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت عدة لقاءات وزيارات لمديرية التعليم بالقاهرة للوقوف على أبرز التحديات التى تواجهها العملية التعليمية، وذلك قبل مناقشة الأمور فى الاجتماع الموسع للجنة خلال الأيام المقبلة.

 


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