البنتاجون: تنظيم داعش مصمم على استخدام أسلحة كيماوية بالعراق

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن مسلحى تنظيم داعش مصممون على استخدام الأسلحة الكيماوية وسيجربونها على الأرجح مع تقدم القوات العراقية نحو الموصل ، وذلك بعد أسبوع من سقوط صاروخ يحمل ما قد يكون عنصرا كيماويا قرب قوات أمريكية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز عربية) الفضائية مساء يوم الإثين عن الكابتن بالبحرية جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاجون قوله إن نتيجة الاختبار الأول الذى أجرى على القذيفة جاء إيجابيا فيما يتعلق باستخدام غاز الخردل، لكن اختبارين لاحقين كانا غير حاسمين وتخضع القذيفة لمزيد من الاختبارات.

وأضاف " ندرك تماما أن هذا شيء سبق لداعش فعله. لقد فعلوه عدة مرات ونعرف أماكن إطلاقهم ذخائر مؤقتة مملوءة بغاز الخردل هذا لما لا يقل عن 24 مرة".

وسقط الصاروخ الذى أطلق الثلاثاء الماضى فى منطقة غير مأهولة السكان فى قاعدة غرب القيارة على بعد بضعة مئات من الأمتار من المكان الذى كانت تعمل فيه القوات الأمريكية لإعداد مهبط للطائرات لهجوم عراقى لاستعادة مدينة الموصل، فيما لم يصب أحد فى الهجوم.