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أخبار العراق.. مسعود البارزانى يزور بغداد قريبا للقاء رئيس الوزراء العراقى

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أخبار العراق.. مسعود البارزانى يزور بغداد قريبا للقاء رئيس الوزراء العراقى أخبار العراق.. مسعود البارزانى يزور بغداد قريبا للقاء رئيس الوزراء العراقى

> أ ش أ

صرح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزيى، بأن رئيس الإقليم مسعود البارزانى سيقوم بزيارة إلى العاصمة العراقية (بغداد) قريبا.

 

وقال المتحدث، فى تصريح مساء يوم الاثنين، إن البارزانى سيزور بغداد ، حيث يلتقى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى ومسؤولين فى الاتحادية لبحث المسائل ذات الإهتمام المشترك.

 

وأشار إلى أن الاتصال الهاتفى بين البارزانى والعبادى قبل أيام تطرق إلى الزيارة المرتقبة إلى بغداد، لمناقشة عملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوى من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي.

 

على صعيد آخر، قررت حكومة الإقليم تأجيل موعد بدء العام الدراسى إلى يوم السبت المقبل من أجل الاستعداد بشكل أفضل للعام الدراسى الجديد على ضوء الأزمة المالية والاقتصادية التى يعانى منها الإقليم وأثرت سلبيا على دفع رواتب الموظفين والمعلمين الذين هددوا بالإضراب .

 

وأشارت وزارة التربية بالإقليم إلى أن كردستان تخوض معارك ضد تنظيم داعش، وجميع مدارس الإقليم ستستمر فى تعليم أولاد قوات "البيشمركة" والأمن الداخلى "الأسايش" الذين يقاتلون التنظيم الإرهابي.. مؤكدة أن العام الدراسى الجديد سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل.


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