مؤمن سليمان: سامحت باسم مرسي لهذه الأسباب

أكد مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك انتهاء مشكلة اعتراض باسم مرسي مهاجم الفريق على استبداله خلال الشوط الثاني لمباراة الوداد البيضاوي بالمغرب.

وصرح المدير الفني للزمالك: "باسم مرسي سجل 6 أهداف في 5 مباريات للزمالك، هذا رقم مميز فهو لاعب دولي ولا يقدر أحد على التشكيك في قدراته".

وأضاف: "باسم اعتذر أمام جميع اللاعبين قبل بداية المران، وسامحته لأنه لاعب مقاتل فهو يجيد إحراز الأهداف من أنصاف الفرص، ويقاتل على كل كرة، ويمتاز بالتسديد على المرمى".

وتابع عبر قناة "أون سبورت": "أتفهم حماس اللاعب للاستمرار في الملعب لكن المدير الفني يتحمل المسؤولية أمام الجميع إدارة وجماهير ووسائل الإعلام".

وأشار إلى أنه قرر استبدال باسم مرسي، لضعف خط دفاع الوداد في الهجمات المرتدة، مضيفا: "لذا قررت الاستفادة من ستانلي أسرع لاعب في الزمالك، وبالفعل حقق المطلوب وسجل الهدف الثاني".

واختتم المدير الفني للزمالك: "ستانلي هدد مرمى الوداد 3 مرات، سجل هدفا وصنع آخر، وأضاع فرصة، ومحاولة أخرى كان من المفترض أن يطرد حارس مرمى الوداد".