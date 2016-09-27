مؤمن: عنصر من الأهلي أتمنى ضمه؟ مكتفي بلاعبي الزمالك

رد مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك على سؤال (لاعب من الأهلي تتمنى ضمه؟) مشيرا إلى "اكتفائي بلاعبي الزمالك".

وقال مؤمن سليمان: "مع كامل احترامي لفريق الأهلي الذي يضم بين صفوفه مجموعة لاعبين على أعلى مستوى، ولكنني مكتفي بلاعبي الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "ما تردد على لساني بخصوص تصريحاتي ضد عبد الله السعيد ليس لها أي أساس من الصحة. لا أحد يقدر على التشكيك في قدرات لاعب مثل السعيد وكذلك الحال بالنسبة لحسام غالي".

وواصل "دائما أتحدث مع اللاعبين أن الفارق بين الأهلي والزمالك لا يزيد ولا يقل عن 5%. الأكثر تنظيما هو فقط من يتفوق".

وأتم "الأهلي حقق بطولاته العديدة بفضل لعبه بطريقة جماعية مميزة مع الروح العالية للفريق. هذا ما أحاول نقله دائما للاعبي الزمالك".