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مدرب الزمالك: أتمنى الوصول لما حققه مارتن يول.. وما فعله غالي

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مدرب الزمالك: أتمنى الوصول لما حققه مارتن يول.. وما فعله غالي مدرب الزمالك: أتمنى الوصول لما حققه مارتن يول.. وما فعله غالي

تحدث مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك عن مارتن يول المدرب الهولندي السابق للأهلي والذي نجح في حصد لقب كأس على حساب فريقه.

وقال مؤمن سليمان: "لم أكن سببًا في رحيل مارتن يول، ولا أريد أن يتم ربط اسمي بذلك".

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون سبورت "يعد يول مدربا كبيرا. لديه رصيد رائع في مجال التدريب، وأتمنى الوصول لما حققه في يوم من الأيام".

وواصل: "طلبت من عمال غرف الملابس بالأهلي مقابلته قبل المباراة النهائية، لإزالة أي توتر في الأجواء بين الفريقين، وبعد اللقاء أكدت له أنه قدم مستوى تكتيكي مميز للغاية".

وتطرق مؤمن سليمان للحديث عن حسام غالي قائلا: "ما فعله غالي من شيم الرجال. الرجل القوي يظهر في الأوقات الصعبة".

وأوضح "لقد تماسك حسام غالي، وذهب لتهنئة لاعبي الزمالك، وأصر على التواجد بالملعب، ولم يغادر إلى غرف خلع الملابس قبل تسلم الميدالية الفضية".

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