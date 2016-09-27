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ضبط 125 كيلو بانجو وأسلحة وذخائر بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان

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ضبط 125 كيلو بانجو وأسلحة وذخائر بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان ضبط 125 كيلو بانجو وأسلحة وذخائر بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان

>كتب – هند المغربى – عبد الله صلاح

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائى بأسوان، من القبض على مسجل خطر، عقب ساعتين من تبادل إطلاق النار، وضبط بحوزته كمية كبيرة من المخدرات والسلاح.

 

 

تفاصيل الواقعة، بدأت بوصول معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، عن قيام مسجل خطر "سيد.ف.س" 35 سنة، عاطل، بجلب كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائه داخل محافظة أسوان، واتخاذ منزله بقرية سبعة قبلى، بمركز كوم أمبو، وكراً لتخزين المخدرات وكمية كبيرة من السلاح.

 

 

وبالعرض على اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كلف العقيد مروان العيسوى، رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، والعميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق وتشكيل قوة أمنية مكبرة ضمت المقدم محمد الضبع، وكيل الإدارة، والرائد وسام حسين، والنقيب إسلام عبد الرؤوف، ضباط بالإدارة.

 

 

وتمكنت الحملة المشتركة، من مداهمة منزل المتهم الذى بادر قوات الأمن بإطلاق النار فى محاولة منه للهروب، إلا أنه عقب تبادل لإطلاق النار تمكنت الشرطة من ضبطه، وعثر بحوزته على 125 كيلو جراما من مخدر البانجو، و3 كيلو من مخدر الحشيش، وبندقية آلية، و14 خزينة، و730 طلقة، و6 فرد محلى، و3 دراجات نارية، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين العرض على النيابة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


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