"التعليم": مبادرة للتدريب المهنى لإكساب الطلاب 18 مهارة وربطها بسوق العمل

قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تطلق مبادرة التدريب المهنى لطلاب التعليم الفنى بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والإسكان ومصلحة الكفاية الإنتاجية.

وأضاف الجيوشى، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن التدريب سيكون بواقع 6 مهارات يتم اكسابهم للطالب خلال العام الدراسى بواقع 18 مهارة يكتسبها الطلاب خلال فترة دراسته بالمرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن الهدف هو ربط الطلاب والمهارات الفنية بسوق العمل، كما سيتم تطبيق هذه المبادرة خلال العام الدراسى الحالى، مؤكدا أنه سيتم تحويل البرامج الدراسية بدء من العام الدراسى المقبل إلى نظام الجدارات والمهارات الأساسية فى مدارس التعليم الفنى .

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل كافة المناهج والبرامح المهنية إلى جدارات ومهارات لتدريب الطلاب وربط التخصصات المختلفة بسوق العمل.