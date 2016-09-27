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وكيل "إسكان البرلمان": الصعيد غير موجود بخطط التنمية وأولويات الحكومة

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وكيل "إسكان البرلمان": الصعيد غير موجود بخطط التنمية وأولويات الحكومة وكيل "إسكان البرلمان": الصعيد غير موجود بخطط التنمية وأولويات الحكومة

>كتب محمود حسين

 طالب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ونائب دائرة بنى مزار بمحافظة المنيا، باتخاذ إجراءات جادة نحو تنمية الصعيد وعدم تهميشه.

 

 

 

وشدد "بدوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة فتح الباب لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية فى محافظات الصعيد المختلفة لتوفير فرص عمل للشباب.

 

 

 

وقال النائب:"الصعيد مش موجود فى أولويات الحكومة رغم الشعارات التى تقال وتردد مرارا وتكرارا عن خطط تنمية الصعيد، ونحن فى محافظات ومدن الصعيد لا نشعر بأى اهتمام بالصعيد لا فى تطوير العشوائيات ولا الاهتمام بتوفير فرص عمل للشباب ولا إقامة مصانع وشركات".

 


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