الفرع النسائي بمعهد الإدارة يحتفل باليوم الوطني

الهدايا التي تم توزيعها في الاحتفال

نظم الفرع النسائي بمعهد الإدارة العامة احتفالاً باليوم الوطني برعياة مديرة الفرع بالمعهد د. هند بنت محمد آل الشيخ. وقد نظم الاحتفال وحدة العلاقات العامة برئاسة نور الكربي صباح أمس احتفالاً باليوم الوطني (86) لتوحيد المملكة لمنسوبات الفرع. وفي بداية الحفل عبرت د. هند آل الشيخ عن فرحتها بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن، كما أثنت على وحدة العلاقات العامة على حسن التنظيم والجهود المبذولة احتفالاً بهذه المناسبة. جدير بالذكر أن الفرع قد تم تجهيزه للاحتفال بهذه المناسبة من خلال وضع العلم السعودي في أماكن متفرقة، مع توزيع العبارات والصور، وعرض بعض المواد التلفزيونية المرتبطة بهذه المناسبة، وذلك من خلال شاشات العرض بالمبنى، إلى جانب تصميم لوحة حائطية تم تخصيصها للزميلات لكتابة مشاعرهن بمناسبة اليوم الوطني، كما تم توزيع بعض الهدايا الرمزية على الزميلات. وكانت وحدة العلاقات قد وجهت الدعوة لمنسوبات الفرع للحضور والمشاركة بهذه المناسبة