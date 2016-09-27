بلدية رماح تحتفل باليوم الوطني بالمدارس والطرقات

بلدية رماح تشارك طلاب المدارس فرحتهم باليوم الوطني

احتفت بلدية محافظة رماح باليوم الوطني عبر تجهيز ميادين المحافظة بالأعلام واللوحات الوطنية.

كما نفذت البلدية عددا من الزيارات لمدارس محافظة رماح ومشاركة الطلاب فرحتهم، وأيضا توزيع الهدايا التذكارية على الطلاب.

ومن جانب آخر وزعت بلدية رماح العديد من الهدايا على الأهالي بمحافظة رماح وذلك في الشوارع والميادين الرئيسية.

من جهته، رفع رئيس بلدية رماح م. سعيد القحطاني التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

وقال: نستلهم الأحفاد تضحيات الأجداد ونشاهد اليوم ما وصلت إليه المملكة من تطور وتقدم وازدهار بفضل الله القيادة؛ حيث أصبحت لها مكانتها العالمية بين دول العالم المتقدم. وأضاف القحطاني أن مظاهر الفرح التي رسمها الشعب السعودي ليست مستغربة بل هي وليدة الولاء والمحبة للقيادة وهي مظاهر فخر واعتزاز ونحن في بلدية رماح، قمنا بتسخير كافة إمكانياتنا بمشاركة كافة منسوبي البلدية لرسم ملامح الفرحة على كافة الأماكن في المحافظة سائلين الله أن يحفظ بلادنا وقادتها الحكيمة وأن يديم نعمة الأمن والأمان.