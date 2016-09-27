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11 دورة تدريبية حول «نظام قطاع شؤون القاصرين»

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11 دورة تدريبية حول «نظام قطاع شؤون القاصرين» 11 دورة تدريبية حول «نظام قطاع شؤون القاصرين»

عبدالعزيز الحسين

تنظم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، البرنامج التدريبي التطبيقي حول "نظام قطاع شؤون القاصرين"، لمدة خمسة أيام اعتباراً من الأحد المقبل 1/1/1438هـ، بمقر الهيئة.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة لشؤون القاصرين عبدالعزيز الحسين، أن البرنامج التدريبي يشتمل على 11 دورة تدريبية على أنظمة الهيئة في مجال القاصرين وهي "نظام إدارة البلاغات والبحث والتحقق"، و"نظام الولاية"، و"نظام إدارة حصر وحجز الممتلكات والتركات"، و"نظام إدارة البحث الاجتماعي والنفقات"، و"نظام إدارة متابعة الطلبات والاحكام"، و"نظام الاشراف على الأولياء" ويحاضر في هذه الانظمة الستة مدير عام الاشراف على الاولياء والنفقات احمد عسيري.

بالإضافة إلى "نظام المقبوضات"، و"نظام الإدارة النقدية"، و"نظام المدفوعات"، و"نظام الموازنات والحسابات العامة"، ويحاضر عن هذه الانظمة مدير عام شؤون مالية المستفيدين عبدالله الرومي، أما الدورة الاخيرة بعنوان "نظام خدمات المستفيدين" يتولى تقديمها مدير عام خدمات المستفيدين احمد العبدالمنعم.

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