ابتعاث وتمديد ابتعاث 216 معيداً ومحاضراً في جامعة جازان

وافق مجلس جامعة جازان في جلسته الأولى للعام الجامعي 1437/1438هـ، برئاسة مدير الجامعة أ.د. مرعي القحطاني، على عدد من القرارات تضمنت تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على وظيفة أستاذ مساعد ومحاضر ومعيد من الجنسين بالجامعة، والموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث 216 معيداً ومحاضراً من الجنسين للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة.

كما تمت الموافقة على التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 1437/1438هـ، والموافقة على منح الدرجة العلمية المستحقة للطلاب والطالبات الخريجين في الفصل الأول والثاني والفصل الصيفي للعام الجامعي 1436/1437هـ، والموافقة على تعديل مسمى قسم التمويل والأعمال البنكية إلى قسم المالية والأعمال المصرفية بكلية إدارة الأعمال، والموافقة على تكليف مراقب مالي ومساعد مراقب مالي بالجامعة، والموافقة على إعارة بعض أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على ضم بعض أعضاء هيئة التدريس لمجالس الكليات، والموافقة على دمج الإدارة العامة لتقنية المعلومات والبوابة الإلكترونية مع عمادة التعليم عن بعد.