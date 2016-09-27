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الانتهاء من تطوير سكن طالبات جامعة حائل

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أنهت إدارة جامعة حائل مشروعات جديدة وتطويرية لسكن الطالبات بمجمع كليات الطالبات بحي أجا؛ لتحسين البيئة السكنية لتصبح أكثر ملاءمةً بالجوانب التعليمية والترفيهية.

واستلمت المشرفة العامة على أقسام الطالبات د. حنان آل عامر من إدارة التشغيل والصيانة وإدارة المشروعات بالجامعة مشروع تهيئة الساحات الخارجية لسكن الطالبات وصالات الانتظار.

واجتمعت د. آل عامر مع أعضاء اللجنة الدائمة للإسكان د. ذهب الشمري، و د. فاطمة المنصور، و د. الشومر وهند الفهاد، والقائمة على إدارة الشؤون الإدارية بالسكن نسرين الدوسري.

وبيّنت لهن الأنظمة الخاصة بالسكن والتي يجب الالتزام بها، كما عقدت حلقة نقاش مفتوحة مع طالبات السكن واستمعن لمطالبهن والرد على استفساراتهن.

وأشادت د. آل عامر بجهود مدير جامعة حائل د. خليل البراهيم؛ بأن إنجاز المشروع يعكس جهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة وجميع أقسامها الأكاديمية والفنية والإدارية.

من جانبه، أوضح م. فهد المطيري مدير إدارة التشغيل والصيانة بأنه تم إنشاء حديقة لسكن الطالبات بمساحة 900 متر مربع، وتركيب نجيل صناعي بمساحة 400 متر مربع، وتحوي الحديقة على ست مظلات ديكور، وستة أعمدة إنارة بارتفاع ثلاثة متر، وعمود إنارة رئيسي بطول ستة متر، وعمل أحواض زراعية بالمدخل الرئيسي وداخل الحديقة، وأعمال شلال مائي وتركيب أربع طاولات وعشر كراسي، وعدد اثنين كرسي أرجوحة، وزراعة عدد 400 شتلة من مختلف الأنواع.

وأشار أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء الحديقة المخصصة لطالبات سكن جامعة حائل بإشراف مباشر من المشرف العام على إدارة التشغيل والصيانة م. فهد العجيمي.

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