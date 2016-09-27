فعاليات تثقيفية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للقلب

فهد النوري

تحتفل منظـمة القلب العالمية بيوم القلب العالمي والذي يستهدف البالغين وكبار السن.

ومن هذا المنطلق يشارك مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في يوم القلب العالمي، الذي يوافق 29 سبتمبر 2016م، من خلال القيام بالعديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية للحد من انتشار أمراض القلب ومسبباتها.

وأوضح رئيس وحدة الوقاية من أمراض القلب والأوعية والتثقيف الصحي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة فهد النوري، أنه بالإمكان تقليص أخطار الإصابة بمشاكل القلب من خلال التحكم في التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى الخمول الجسدي والبدانة وداء السكري، حيث يعد التدخين من أهم الأسباب المؤدية إلى الإصابة بداء شرايين القلب التاجية ويزيد مـن خطورة الإصابة بالنوبات القلبية ويمكن للمواد الكيميائية التي تتألف منها السيجارة أن تضر ببطانة الشرايين التاجية مما يؤدي إلى تكون مواد دهنية داخل جدار الشرايين مما يتسبب في الإصابة بداء شرايين القلب التاجية.