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مجلس فروع «الشؤون الإسلامية» يعقد اجتماعه.. محرم المقبل

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يعقد مجلس فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اجتماعه الثاني برئاسة نائب الوزير رئيس المجلس د. توفيق بن عبدالعزيز السديري، في مقر الوزارة بالرياض يوم الأحد غرة شهر محرم 1438هـ.

وقال د. السديري "إن الاجتماع يهدف الى الوصول لما أوصى به قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، من أجل الرقي بالعمل والقيام بالمسؤولية العظيمة التي وكلنا بها ولي الأمر، حيث يتناول الاجتماع عدة مواضيع يأتي في مقدمتها "رؤية المملكة 2030م"، وعرض مشروع الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، وبرنامج الخدمات المشتركة، ورؤية المملكة فيما يتعلق بالفروع التي لها علاقة بالحجاج والمعتمرين عبر المنافذ والمواقيت، وعرض تجربة فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة فيما يتعلق ببناء المساجد وفق رؤية المملكة".

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