«الخارجية» تقيم مهرجان «سفير الوطن» احتفالاً باليوم الوطني

احتفلت وزارة الخارجية السعودية يوم الجمعة الماضي باليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة العربية السعودية، وذلك في المسرح الروماني بمركز الترفيه التابع لإسكان الوزارة بحي المحمدية بالرياض.

ووجهت "الخارجية" ـ ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية ـ إدارة التواصل الداخلي ـ الدعوة لمنسوبي الوزارة وعائلاتهم لحضور فعاليات الحفل الذي بدأ في الثامنة مساء، والذي جاء بعنوان "سفير الوطن".

يذكر أن احتفال وزارة الخارجية السعودية باليوم الوطني للمملكة والذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام وهو مطلع برج الميزان رمز العدل، والذي أقامته في المسرح الروماني بمركز الترفيه التابع لإسكان الوزارة بحي المحمدية بالرياض داخل السعودية، يعد الأول من نوعه، ما يعتبر سابقة في احتفالات الوزارة التي تقيم من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفلات استقبال لأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الفكر والدين والثقافة والمجتمع، وهو ما يتماشى ما رؤية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 بخصوص الترفيه.

كان الحفل الذي رعته إعلامياً مجلة "ليالينا" قد شهد عدداً من الفقرات المميزة مثل فقرة ستاند أب كوميدي، وفقرة ألعاب الخفة والخدع البصرية، وبعض مهارات كرة القدم والتي قام بها فريق فري ستايل مادنس، إضافة إلى فقرة Black Light Show والتي نفذها فريق القلب الواحد، كما شهد الحفل سحوبات على مجموعة من الجوائز والهدايا لحضور المهرجان.

المهرجان شهد سحوبات على مجموعة من الجوائز