القبض على مسجل خطر بحوزته مخدرات وأسلحة عقب تبادل إطلاق النار فى كفر الشيخ

نجحت مباحث سيدى سالم بكفر الشيخ- عقب معركة نارية تم خلالها تبادل كثيف لإطلاق النيران- من ضبط مسجل خطر هارب من تنفيذ أحكام جنائية، وبحوزته 97 تذكرة هيروين وسلاح نارى وكمية من الذخيرة الحية والفارغة وسيارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتمكن مباحث سيدى سالم من ضبط مسجل خطر عقب تبادل إطلاق النار بينه وبين رجال الأمن، وبحوزته مخدرات وأسلحة نارية، وطلقات، وسيارة ومبالغ مالية.

وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة سيدى سالم برئاسة الرائد هشام راشد رئيس مباحث سيدى سالم، مفادها تردد "وليد.ع.أ" 38 سنه، عاطل، مقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وانتقل للإقامة بناحية أبو حمد التابعة لقرية منشأة عباس بمركز سيدى سالم، لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية مستخدمًا سيارة لإخفاء هويته عن أعين رجال المباحث.

وبعرض المعلومات على العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، أمر بسرعة إجراء التحريات والتى أكدت صحة ما ورد من معلومات، وأضافت بأن المتحرى عنه "مسجل جنائى فئة شقى خطر" فرض سيطرة فئة (أ) تحت رقم 150، وله كارت معلومات جنائية وسبق اتهامه فى أكثر من 35 قضية متنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية ضمت الرائد هشام راشد رئيس المباحث الجنائية بسيدى سالم، ومعاونيه النقيبان محمد قطاطو وأحمد الدمرداش، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، بإشراف رئيس المباحث الجنائية بالمديرية استهدفت محل تواجد المتحرى عنه.

وفور وصول القوات الأمنية لمنزل المسجل خطر فوجئت بوابل من الأعيرة النارية صوبها من داخل المسكن، مما دعاهم إلى التعامل صوب مصدرها، إلى أن تم إسكاتها، وتمكنت من ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية خرطوش "تركى الصنع" بداخلها 5 طلقات، إضافة إلى 7 طلقات حية و3 طلقات فارغة، و97 تذكرة هيروين وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وشريط تامول المخدر، ومبلغ 3380 جنيها، وسيارة لانسر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الاتجار والدفاع عن النفس، والمبالغ المالية متحصلات أرباحه غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاته بالبضاعة وعدم اكتشاف أمره خشية إلقاء القبض عليه، تحرر محضر بالواقعة 55499/128 لسنة 2016 جنايات مركز سيدى سالم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.