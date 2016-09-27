إصابة مواطن في إطلاق نار على نقطة أمنية بالعوامية

أصيب مواطن أربعيني بطلق ناري في فخذه إثر تعرض نقطة أمنية بمدخل بلدة العوامية في محافظة القطيف لإطلاق نار كثيف مساء الأحد.

وقد نقل المصاب إلى مستشفى خاص ثم لمستشفى القطيف المركزي لتلقي العلاج.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن الحادثة وقعت عند الساعة ١٠:٣٠ من مساء الأحد.

وأضاف أن نقطة أمنية بمدخل بلدة العوامية تعرضت لإطلاق نار كثيف من منطقة زراعية مجاورة "الرامس"، ما أسفر عن إصابة مواطن أربعيني بطلق ناري في فخذه الأيسر أثناء مرور مركبته بالموقع.

وأردف العقيد الرقيطي أن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية والتحقيق فيها.