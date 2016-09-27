أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إصابة مواطن في إطلاق نار على نقطة أمنية بالعوامية

Google+ Print

أصيب مواطن أربعيني بطلق ناري في فخذه إثر تعرض نقطة أمنية بمدخل بلدة العوامية في محافظة القطيف لإطلاق نار كثيف مساء الأحد.

وقد نقل المصاب إلى مستشفى خاص ثم لمستشفى القطيف المركزي لتلقي العلاج.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن الحادثة وقعت عند الساعة ١٠:٣٠ من مساء الأحد.

وأضاف أن نقطة أمنية بمدخل بلدة العوامية تعرضت لإطلاق نار كثيف من منطقة زراعية مجاورة "الرامس"، ما أسفر عن إصابة مواطن أربعيني بطلق ناري في فخذه الأيسر أثناء مرور مركبته بالموقع.

وأردف العقيد الرقيطي أن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية والتحقيق فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية