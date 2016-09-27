عدم منح العلاوة السنوية لعام 1438 للموظفين.. ولا زيادة عند تجديد العقود

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس خلال جلسة مجلس الوزراء شكره وتقديره لولي العهد وأمير منطقة مكة المكرمة على ما بذلاه وجميع المسؤولين من جهود وأعمال جليلة أسهمت في تحقيق النجاح المميز لموسم الحج.

وبمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة شكر المجلسُ الله عز وجل على ما تنعمُ به المملكةُ من الأمن والاستقرار، وما تشهده من النماء والازدهار في مناحي الحياة كافة؛

وأوضح وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء نوه بنتائج مشاركة ولي العهد في الدورة الـ (71) للأمم المتحدة، ومشاركته في اجتماع قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين.

إيقاف البدلات والمكافآت والمزايا المالية.. و25% مكافأة ساعات العمل الإضافي و50% في العطل الرسمية أو الأعياد

ونوه المجلس بجهود الجهات الأمنية في إحباط عمليات إرهابية، وإحباط تهريب أطنان من المواد المخدرة وملايين الأقراص المحظورة.

وقرر مجلس الوزراء ما يلي:

عدم منح العلاوة السنوية في العام (1438هـ)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.

إلغاء وإيقاف البدلات والمكافآت والمزايا المالية لبعض الفئات.

تكون مكافآة ساعات العمل الإضافي 25% من الراتب و50% في العطل الرسمية أو الأعياد.

-لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوماً) في السنة.

يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.

-تشكيل لجنة لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل.

-تشكل لجنة لاقتراح ضوابط صرف علاوة مكافحة الإرهاب.

يستحق الموظف إجازة عادية مدتها (36) يوماً عن كل (سنة) براتب كامل ويجوز صرف راتبها مقدماً.

يجب أن يتمتع الموظف بإجازته خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها، وإذا لم يتقدم بطلب إجازته سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.

وقف صرف بدل النقل خلال الإجازة.. وتحديد مدة الإجازة والتعويض عنها.. وتخفيض إجازة الوزير إلى 36 يوماً

يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يتمتع بها بسبب متطلبات العمل.

تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير لتكون ستة وثلاثين يوماً بدلاً من اثنين وأربعين يوماً.

-لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين مبلغ (1000) ريال شهرياً .

إيقاف التعيين أو التعاقد حتى نهاية العام.. وتدوير القوى العاملة الزائدة بين الجهات الحكومية

إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف حتى نهاية العام، ويستعاض عن ذلك بتدوير القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية.

عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها حتى نهاية العام المالي.

(التفاصيل:ص5،4٫3٫2)