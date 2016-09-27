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السباح خالد شلبى: ندرس إنشاء مؤسسة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة

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السباح خالد شلبى: ندرس إنشاء مؤسسة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة السباح خالد شلبى: ندرس إنشاء مؤسسة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بالغردقة

>البحر الأحمر - عماد عرفة

قال السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الإنجليزى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعبور المانش، إنه يعد دراسة لإنشاء مؤسسة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة من القدرات الذهنية لرعايتهم بعد مرحلة الأسرة.

 

وأضاف شلبى فى تصريحات صحفية، أن فكرة المؤسسة قائمة على توفير مكان للعمل وتعليم ذوى القدرات الخاصة الذهنية مهارات رياضية وحرفية تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم فى المستقبل فى حالة عدم وجود عائل، لافتا إلى أنه بعد تعليمهم الحرفى تتكون شركة لتصدير منتجاتهم لتكون مصدر دخل لإدارة المشروع.

 

وأوضح شلبى أن فكرة إقامة المؤسسة ترعاها الجامعة الأمريكية بالإمارات برئاسة الدكتور مثنى عبد الرازق رئيس الجامعة الذى يعتبر واحدا من أصحاب الفكر المنفتح تجاه وشعبها.

 

ولفت شلبى إلى أن دراسة المشروع تشاركه فى أعدادها السباحة الأولمبية شرويت حافظ ويساعد فى أعداد البيانات الدكتور أشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة.

 

وقال شلبى إنه تم اختيار مدينة الغردقة مقرا للمؤسسة لتصبح الأول من نوعها فى العالم من حيث الفكر والتخطيط وتكون رسالة واضحة للعالم عن مدى التفكير الحضارى لمصر تجاه أبنائها من زوى القدرات الخاصة الذهنية لتأمين مستقبلهم وإظهار صورة مصر الحضارية فى العالم الخارجى.

 


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