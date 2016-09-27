أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أهالى سنتريس بالشرقية يحملون الجراكن للبحث عن مياه الشرب

Google+ Print

>الشرقية – إيمان مهنى

يعيش المئات من أهالى قرية سنتريس التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية معاناة يومية، بسبب قطع المياه عنهم بصفة مستمرة وعدم انتظام وصولها للمنازل، يضطرون للاستخدام مياه الجراكن غيرهم من القرى المحرومة.

ويقول أحمد عبد المنعم أحد الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن المياه مقطوعة باستمرار من المنازل، وأرسلنا العيد من الشكاوى لشركة مياه الشرب وإلى رئيس مجلس المدينة لم نجد منهم أى اهتمام، لافتا أنه يقوم بشراء المياه من سيارات التى تمر على القرية لتوفير احتياجاتهم، مشيرا أن هناك مشادات يومية للتسابق على طوابير انتظار المياه أمام السيارات أو الحنفيات العامة.

ويضيف أحمد أبو غزال 23 سنة، أننا نعيش فى عذاب يومى، فكل بيت يحمل الجركن ويطوف القرى المجاورة والحنفيات العمومية للبحث عن قطرة مياه، متهما المسئولين على رأسهم المحافظ اللواء خالد سعيد، للافتا أن قبل عدة أشهر كانت شركة المياه تبرر الإهمال بأن هناك ضعفا فى ضخ المياه وبمجرد افتتاح المرحلة الثالثة من محطة أبو شلبى فى فاقوس سننتهى المشكلة، وقد دخلت المحطة الخدمة منذ شهر و نصف ولم نسبة ضخ المياه.

 

25532-1.jpg

تزاحم وطوابير الجراكن فى سنتريس الشرقية

G57e9bb7a9eeb5.jpg

2- الاهالى يشترون احتياجاتهم من المياه

G57e9bb7ab712b.jpg

3- شاب يقوم بتعبئة الجركن من حنفية عمومية

G57e9bb7ad11d1.jpg

4- طفل يستخدم الحمار لحمل الجراكن خلال البحث عن مياه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365