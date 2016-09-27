القهوة الخضراء تزيل السموم من الجسم وتقلل ضغط الدم

أظهرت العديد من الدراسات أن القهوة الخضراء لها العديد من الفوائد الصحية، فهى تحتوى على حمض "الكلوروجينيك"، وهو نوع من مضادات الأكسدة، ورصد موقع Live Strong مجموعة من الفوائد الصحية للقهوة الخضراء منها:

- تقليل الوزن

وفقا لدراسة نشرت فى مارس 2006 فى جامعة BMC فإن القهوة الخضراء تساعد على خفض الدهون فى الجسم خاصة دهون الكبد، فأحماض الكلوروجينيك الموجود فى القهوة الخضراء يمكن أن يتم هضمها واستيعابها بشكل سريع وبشكل لا يرهق المعدة.

- الحد من ارتفاع ضغط الدم

بالإضافة إلى تأثيراتها على تعزيز فقدان الوزن يمكن لأحماض الكلوروجينيك فى القهوة الخضراء أن تقلل من ضغط الدم، فتقول إحدى الدراسات إن الذكور المصابين بارتفاع ضغط الدم يتمتعون بخفض ضغط الدم بعد 4 أسابيع متتالية من تناول القهوة الخضراء.

- تقلل خطر الإصابة بالسكر

حمض كلوروجينيك نوع من مضادات الأكسدة الذى يقلل نسبة السكر فى الدم، ويخفض خطر الإصابة بالسكر.