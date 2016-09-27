حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

أنت شخص مزاجى للغاية ومزاجك هذا يؤثر بدرجة كبيرة على عملك خاصة إذا كنت تعمل فى مهنة تنطوى على الإبداع، فحاول أن تجعل هذا الأمر تحت السيطرة وكلما سيطرت أكثر على حالتك المزاجية كلما نجحت فى عملك أكثر.

على الصعيد العاطفى:

العناد والمكابرة أخطر عدو لعلاقتك العاطفية الحالية التى تصدعت كثيرًا فى الفترة الأخيرة وتحتاج منك بعض المجهود لإنقاذها إذا كنت حقًا تريد ذلك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

بعض المشاكل فى الجهاز التنفسى تواجهها اليوم وتسبب لك الكثير من الانزعاج والتعب، فحاول أن تتفادى كل شيء يمكن أن يثير لك الحساسية أو يسبب مشاكل لجهازك التنفسي.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

تتغير حالتك المزاجية كثيرًا بسبب لقاء عدد من الأصدقاء القدامى الذين يعيدونك سنوات إلى الوراء ويحملون لك الكثير من الذكريات السعيدة والأيام الرائعة التى قضيتموها معًا.