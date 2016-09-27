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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهني:

تواجهك بعض العراقيل الخفيفة فى عملك اليوم تعطلك بعض الشيء عن القيام من المهام التى كلفت بها فحاول ألا تفقد أعصابك وأن تتحلى بالصبر مع الجميع وبشكل خاص مع الأشخاص الذين تديرهم فى العمل كى لا تؤثر بالسلب على باقى المجموعة فى العمل.

 

على الصعيد العاطفى:

الحب ينتظرك فى ذلك المكان الوحيد الذى لا تتوقعه أبدًا، انظر بعين أخرى للأشخاص الذين تعرفهم بالفعل فكما تكره أن يعاملونك وينظرون إليك بسطحية هم أيضًا يكرهون أن تعاملهم بالطريقة نفسهم وتنظر لهم من زاوية واحدة، حاول أن تكون أكثر انفتاحًا عليهم ومعهم وستجد ما يدهشك فيهم وربما تقع فى حب شخص تعرفه من زمن.

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

تحكم فى شهيتك بعض الشيء لأن المعدة هى بيت الداء وهى السبب الأساسى للكثير من المشاكل الصحية التى تعانى منها هذه الأيام وحاول أن تنضبط أكثر فى نظام حياتك ولا تتجاهل حاجة جسدك للراحة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تعاملك الراقى مع المحيطين بك يجعلك محط احترام وإعجاب الجميع، حتى من يشعرون بالغيرة منك ومن نجاحك وشعبيتك الواسعة فحافظ عليها دائمًا ولا تتخلى منها.


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مصر 365

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