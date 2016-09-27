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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

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برج الحمل على الصعيد المهني:

 

تنسى كثيراً أن لنفسك عليك حق، وأن الأشخاص لن يعيروك اهتمامهم مادمت لم تهتم بنفسك، لن تفيدك ساعات العمل الزائدة ما دامت أفكارك غير متجددة، تحتاج إلى تصفية ذهنك والابتعاد عن أجواء التوتر التى لا تنتهى، ستحل كثير من الأزمات سريعاً، فكن صبوراً أكثر من ذلك.

 

 

 

على الصعيد العاطفي:

 

الخجل جميل مالم يعرقلك عن اقتناص فرص حقيقية، تمتلك حس مرهف وعاطفة مميزة تجعل منك الشخص الذى يتمناه الكثيرون، لكنك لا تجيد الإفصاح عن تفاصيلك الجميلة وروحك الغنية، انتظر مفاجئات كثيرة قادمة ستغير من حياتك بشكل تام.

 

 

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

 

أنت تنتظر عندما تجد نفسك واقعاً تحت سطوة المشكلات المرضية المزمنة، الابتعاد عن الضغط النفسى والحصول على ساعات نوم كافية، سيجنبك الكثير من المشكلات النفسية والمرضية، تحتاج إلى قسط من الراحة حتى تتخلص من الإجهاد النفسى والبدنى.

 

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يتعامل مع الأوضاع العملية بشىء من الحذر والخوف على صحته خاصة إنه يقضى ساعات كثيرة فى العمل دون أن ينتج شىء ملموس من شأنه مساعدته فى الوصول إلى تحقيق أهدافه، لن يحتاج مولود الحمل إلى شىء سوى بعض ساعات النوم والابتعاد عن التوترات.


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مصر 365

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