برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

تنجذب بشكل تلقائى إلى القوة والسلطة فى العمل وهذا الأمر جعلك دائما تعمل بطريقة مركزة ، فالصعيد المهنى لمواليد برج الميزان يسير بخطى متقدمة .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى التردد الشديد يخلق الكثير من المشاكل بينك و بين شريكك ، و أعلم أنك أنت بحاجة إلى اتخاذ الخطوة الأولى فى تحسين شكل هذه العلاقة .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان عليك الالتزام بممارسة الرياضية يوميا و جعله ضمن روتينك اليومى حتى تحافظ على جسمك مثالى .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان هناك مكافأة فى انتظارك عليك ان تكون اكثر تفاؤلا خلال هذه الفترة .