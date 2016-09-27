برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس من المرجح أن تشهد تقدما كبيرا فى حياتك المهنية وذلك يرجع لمجهودك الملحوظ الذى بذلته مؤخرا فى تأدية المهام التى كلفت بها على أكمل وجه .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يشهد حالة من التوتر الواضحة ، فأنت لم تعد قادر على حل المشاكل بينك و بين شريكك ، فاقترح عليه ان تتحدثا سويا من أجل الوصول معا لحل وسط .

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس انت تعانى من الأرق منذ فترة طويلة و لكى تتخلص منها عليك ان تبتعد تماما عن تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة والشاى ، واستبدلهم بالينسون والنعناع خاصة بفترة الليل .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس ان الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على الصعيد العائلى فعليك ان تفكر جيدا قبل اتخاذ أى قرار و لا تكون مندفع كعادتك .