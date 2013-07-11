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حلمي وهنيدي والنبوي أبرز نجوم المسلسلات الإذاعية في رمضان

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حلمي وهنيدي والنبوي أبرز نجوم المسلسلات الإذاعية في رمضان حلمي وهنيدي والنبوي أبرز نجوم المسلسلات الإذاعية في رمضان
مصطفى شعبان ودرة يتعاونان في المسلسل الإذاعي "إشاعة حب ديجيتال"

كتب : نورهان طلعت الخميس 11-07-2013 22:06

يقدم الفنان أحمد حلمي مسلسلا إذاعيا يحمل عنوان "جرى إيه ياعمر" والذي بدأ في تسجيل حلقاته مؤخرا وتشاركه البطولة إيمي سمير غانم ووفاء صادق، ومن تأليف مجدي الكوتش وإخراج علاء خلف، وتتم إذاعة الحلقات قبل الإفطار على محطات "نغم إف ام" و"هيتس إف ام" و"ميجا إف ام" و"البرنامج العام".

أما الفنان محمد هنيدي، فسجل حلقات مسلسله الإذاعي "طالب بالثلاثة"، والذي يجسد فيه شخصية طالب يعمل في مكتب محاماة يحلم بالسفر إلى الخارج لعمل دراسات عليا، تشاركه البطولة هنا شيحة، ومن تأليف مروة الحداد وإخراج تامر حسني غنيم، ويذاع على "90.90"، وهو من إنتاج شركة "راديو وان"، كما يذاع على نفس المحطة مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة دنيا سمير غانم وسمير غانم وأحمد صفوت، وتجسد دنيا فيه دور فتاة تعول أسرتها فتعمل في سوق الخميس وتحلم أن تغير من أسلوبها حتى تحقق طموحاتها إلا أنها تواجه العديد من الصعوبات والتحديات حتى تتحرر من ذلك وتحقق أحلامها، والمسلسل من تأليف وليد كمال وإخراج تامر حسني غنيم.

ويتعاون الثنائي مصطفى شعبان ودرة بعد اشتراكهما سوياً في مسلسل "مزاج الخير" هذا العام، في المسلسل الإذاعي "إشاعة حب ديجيتال" وهو محاكاة للفيلم العربي الذي يحمل نفس الاسم، ويذاع العمل على "الشرق الأوسط"، وهو من تأليف ياسر بدوي وإخراج علي عبد العال.

أما خالد النبوي، فقدم مع يسرا اللوزي وأنعام سالوسة وعائشة الكيلاني المسلسل الإذاعي "مع خالص شكري"، والذي يدور في إطار كوميدي ليتناول مغامرة الشاب شكري الذي يقتحم عالم السياسة ويتعرف على مشاكل كل فئة بالمجتمع، والمسلسل من تأليف أيمن فتيحة وإخراج حسين إبراهيم ويذاع على الشرق الأوسط.

كما يقوم أحمد رزق ببطولة المسلسل الإذاعي "الخايب حسن" والذي تشاركه فيه البطولة مي كساب وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي أثناء مناقشة العديد من سلبيات المجتمع، وهو من تأليف وإخراج فتحي الجندي على إذاعة نجوم fm.

وبعد خروج مجدي كامل من المنافسة بمسلسله "كش ملك" اتجه إلى المسلسل الإذاعي "على شط بحر القلق" وتشاركه البطولة ندى بسيوني ولقاء سويدان، والمسلسل عن رواية الكاتب عبدالمقصود محمد، وإخراج ويناقش المسلسل قصة الصحفي حسين عمران الذي يفضح الفاسدين من تجار أراضي الدولة وتجار الأغذية الفاسدة ويذاع المسلسل على "الشباب والرياضة".

كما تذيع إذاعة "الشرق الأوسط" مسلسل "من نقرة لدحديرة" بطولة سوسن بدر، وتذيع إذاعة "صوت العرب" مسلسل "ثائر الحق" لمحمد رياض، و"أمهات المؤمنين لأشرف عبدالغفور، و"الصندوق الأسود" لكمال أبورية، "مفاتيح الفتوح" لرشوان توفيق، أما إذاعة "الشباب والرياضة" فستذيع و"لا إيه يا شباب" و"أنا وانت وهمه".

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